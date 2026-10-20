"ਮੈ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ...", ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 20, 2026 at 1:38 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ ਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ।
"ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"- ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
"ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ"
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬੈਂਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
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