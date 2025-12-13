ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Sheetal Angural nephew murder
ਸਾਬਕਾ MLA ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 13, 2025 at 3:43 PM IST

ਜਲੰਧਰ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਲੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

"ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''- ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੂ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਈਨੇਮ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਾ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

