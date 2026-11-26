ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੌਂਪੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ AAP ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 4:08 PM IST
ਮੋਗਾ: ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਿਨ 1949 ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ! 👉🏼 26 ਨਵੰਬਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 👉🏼 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੌਂਪੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - @ArvindKejriwal ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ #BhagwantMannDobara https://t.co/gW1BSqi2vx— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 26, 2026
'ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੌਂਪੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ'
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਦਰੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ'।
'ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਵੇਗਾ'
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਵੇਗਾ।
'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ' ਮਤਲਬ 'ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ'
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕੁੱਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ' ਮਤਲਬ 'ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ', ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
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