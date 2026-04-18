‘28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਰਿਸ਼ਵਤ’, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

‘28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਰਿਸ਼ਵਤ’, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 18, 2026 at 2:29 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
I recently completed a Registration for a Land in Punjab.— Pulkit Sharma (@Pulkits77) April 17, 2026
The amount of bribe we had to pay to the Teshsildar and + 28 other people was insane. The lawyer said everyone has their rate fixed. Even one miss step? Your file will be stuck. The Land I bought was WHITE. For something…
ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ + 28 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜੋ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਮਿਸ ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਟੇਢੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ।"
ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ! ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਦੀ ਟ੍ਰੋਲ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।"
Nothing can be more shameful for Kattar Baimaan @AAPPunjab & its chief minister @BhagwantMann when brand ambassadors of Punjab like you relate how corrupt our state system has become under them ! When public forced to pay multiple bribes at Every level, to get a bonafide land… https://t.co/Iy3DrecjXa— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) April 18, 2026
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ 28 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ️ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ "ਸਪਾਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ" ਡਰਾਮੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।️ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ - ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ️ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ️ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ!"
Great shame on Chief Minister @BhagwantMann and his corrupt colleagues!— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) April 18, 2026
▪️Even national-level players like @Pulkits77 are forced to pay bribes to the Tehsildar and 28 others just to get a clean piece of land registered in Punjab.
▪️Your on-stage “on-the-spot action” dramas stand… pic.twitter.com/ox3txDGhmr
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮੀਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੁਲਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ "ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ + 28 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ... ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ... ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ" - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ "ਟੁੱਟਾ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ" - ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚੇ - ਅਸਲੀਅਤ ਹਰ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। "ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ "ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ" ਤੱਕ - 'ਆਪ' ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।"
👉 Cricketer @Pulkits77 exposes the brutal ground reality of @AAPPunjab ’s “zero corruption” claims— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) April 18, 2026
👉 “Had to pay bribes to Tehsildar + 28 officials… everyone has a fixed rate… one misstep and your file gets stuck” — even for WHITE land deal.
👉 Calls Punjab administration… https://t.co/s65QzH2pbG
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ" ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ/ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
" punjab under kattar imaandar govt." ::— Sukhjinder Singh Wander BJP (@WanderJinder) April 18, 2026
you have to pay higher bribes if you want to get your genuine work done.
if you want to do something fishy, you may be required to pay lower rate of bribes.
corruption is all time high under kejriwal="" bhagwant singh mann govt.@AshwaniSBJP… https://t.co/d7UwtZW74y