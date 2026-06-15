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ਸਾਬਕਾ MC ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ !

ਜੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Jagga wrote a suicide note.
ਜੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 15, 2026 at 5:44 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸੋਗ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ MC ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੋਗ (Etv Bharat)

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ' (ਕੈਟ ਬਿਲਡਰਜ਼) ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।'

Nachhattar Singh alias Jagga Singh (file photo)
ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (Etv Bharat)

ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ।ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਬੋਬੀ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟੂ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬਿਲਡਰ ਪੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਸੀ., ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Jagga wrote a suicide note.
ਜੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ (Etv Bharat)


ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 'ਅਨਿਲ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ' ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੂਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਐਮਸੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ
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