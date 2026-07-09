ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ! ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 9, 2026 at 2:04 PM IST
ਮੋਗਾ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ-ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
VIDEO | Moga, Punjab: Explosion reported outside Sadar police station; forensic team probes suspected attack. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026
(Full video available PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Moga pic.twitter.com/lnQMAu2yAe
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਨੁਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।
#WATCH | Punjab | A low-intensity explosion occurred this morning at the Moga Sadar Police Station. Forensic teams are present at the scene, working closely with the police to conduct a thorough investigation into the incident: Dr Bal Krishan Singla, SP for… pic.twitter.com/JTi155irwF— ANI (@ANI) July 8, 2026
ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇ਼ਡ... FBI ਦੀ ਹਿੱਟਲਿਸਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ...ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ @BhagwantMann ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ"। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ, ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ Sadar ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ। "ਕੱਚੇ DGP" ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਖੌਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ!"
👉 Now a Grenade attack at a police station in Moga.— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) July 9, 2026
Punjab Police is on the FBI's hit list.
👉 This is the " law and order" under guru dokhi @BhagwantMann and the "temporary DGP."
👉 First, grenade attacks along the border, and now an explosion outside the Sadar police station… pic.twitter.com/nEQmeBIkVw
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
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