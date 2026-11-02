ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ! ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ! ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 2:08 PM IST
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8) 'ਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ 'ਦੇਸੀ ਘਿਓ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਨਕਲੀ ਘਿਓ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 286 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਕਿੱਲੋ ਵਨਸਪਤੀ ਘਿਓ, 420 ਕਿੱਲੋ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।'
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਅਫਸਰ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'