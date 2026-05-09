ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭੰਡਾਰ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ।

ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 10:47 AM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭੰਡਾਰ (ETV Bharat)

'ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ'

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ'

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 16 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

'ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭੰਡਾਰ'

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ'

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

'ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ'

ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੋਤੀ ਵਾਲੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ"

ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ"

ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਟ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਲਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

'ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ'

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

