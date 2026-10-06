ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 1000 ਲੀਟਰ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਲੀਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 5:38 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਲੀਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਤੋਂ 1000 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1000 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 375 ਲੀਟਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੈਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"-ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤਪਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਠਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਚੌਕਸ ਤੜਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਹਲੋ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਛੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਨਾਲੋਗ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਨਕਲੀ ਖੋਇਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਜੋ ਸਸਤਾ ਪਨੀਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।" -ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ
ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਪਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪਲਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਪਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੜਕਸਾਰ ਨੱਕਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੋਗ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 260 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਨੀਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਨੀਰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਸਟ ਫੂਡ ਆਦੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਮਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।" -ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ