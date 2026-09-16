SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 16, 2026 at 10:16 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ,ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ।"- ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ
ਉਧਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ।