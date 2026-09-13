ਦਿੱਲੀ PG ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ PG ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ?
ਦਿੱਲੀ PG ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 13, 2026 at 8:33 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ PG ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਲੱਸ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਆਏਜ਼ PG ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ PGs ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ MCD ਤੇ DU ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ? ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ PG ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ?
ਪੀਜੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। GMADA ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 636 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ PG ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਜ਼ 7, 3B1, 3B2, ਸੈਕਟਰ 70, 71 ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 80 'ਚ ਹਨ।
ਜੂਨ 2026 ਦਾ Fire Safety Audit- ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 2026 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫੇਜ਼ 1, 2, 3B1, 5 ਅਤੇ 7 'ਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ 173 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੀਜੀ ?
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ PG ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ GMADA ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ GMADA ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 50 PG ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ PG ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ GMADA ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ PG ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 83 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ PG ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 PG ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ?
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ PG ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ GMADA ਦੀ PG ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। PG ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। PG ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ/ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੇ ਖੁਦ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"-ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਪੀਜੀ ਓਨਰ
GMADA ਮੁਤਾਬਕ PG ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ
PG ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ PG ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ GMADA ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ Estate Officer, GMADA ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੁਦ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ- PG ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹੋਸਟਲ ਵਾਂਗ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਤੀ PG ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ- ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ PG ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੱਖਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ- PG ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। PG ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Completion Certificate ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਰਸੋਈ ’ਤੇ ਰੋਕ- ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ PG ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। PG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ/ਵਪਾਰਕ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
PG ਵੱਖਰਾ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਬਣੇ- ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ PG ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ- PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ PG ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ- PG ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Resident Welfare Association ਤੋਂ NOC ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ- PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣੇ।
PG ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ- PG ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
GMADA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ- ਰਜਿਸਟਰਡ PG ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ GMADA ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ- ਜੇ PG ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, PG ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
Fire Safety ਦੀ ਜਾਂਚ- PG ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Fire NOC- ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ Fire Safety NOC ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ- ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਰ-ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ- ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ- ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਸੋਈ/ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਜੇ PG ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ- ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ- ਜੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੀਜੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ?