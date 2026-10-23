ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ DGP ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ, ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 6:46 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਣਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।"
"ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।"-ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।"
25 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਝਾੜੂ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਝੋਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।"