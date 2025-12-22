ETV Bharat / state

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ,

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 22, 2025 at 4:53 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰੰਜ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ (Etv Bharat)

ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 8 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਧੁੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬੇਵਜਾ ਜਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਯਕਦਮ ਬਰੇਕ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।"


