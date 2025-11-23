ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : November 23, 2025 at 7:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਸਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਫਸਲ ਸਮਝੋ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੈ"।
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬੀਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ।" ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੌਸਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ
'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ'
ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਪਪੂਲਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। "- ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਸਸਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ
'ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ'
ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ।'
"ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।" - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਸਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ । ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਸ ਲਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
"ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੱਲ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਦੋ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ।" -ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਬੇ
ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਰ ਪਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।