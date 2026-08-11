ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਬਮਿਆਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Published : August 11, 2026 at 7:12 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਾਲੀਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਐਮਐਲਏ, ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਹੇ ਖਤਰੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।'
ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪੱਧਰ
ਜਿੱਥੇ ਉਝ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.10 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਮਿਆਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉੱਝ ਨਦੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਝ ਨਦੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਮੋਕਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉੱਝ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਮਕੋਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਛਲਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।