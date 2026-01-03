ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ 'ਤੇ 90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : January 3, 2026 at 4:37 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਥੇ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ।"