ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ !

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ !
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : May 15, 2026 at 10:18 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਹਲਵਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਫਲਾਈਟ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਦੋ ਫਲਾਈਟ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਲਾਈਟ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।"
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿੱਟੂ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿੱਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿੱਕਲਣਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੇ,ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਟਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦਾ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤ ਗਈ, 456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬਈ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।