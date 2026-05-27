ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 5 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੈਕਸਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ...

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੈਕਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ।

ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 27, 2026 at 3:17 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਜੈਕਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ

ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।"

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 10 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈ ਬੈਚ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

