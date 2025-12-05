ETV Bharat / state

'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ,ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

AAP CANDIDATE ATTACKED
'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 5, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ,ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ETV BHARAT)

'ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰ, ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ'

ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ,ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ,ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ,ਆਪ

'ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ'


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।'

'ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਲੁਕ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

'ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ'

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'



TAGGED:

BLOCK SAMITI CANDIDATE
ATTACK ON AAP WORKER
ਆਪ ਵਰਕਰ ਹਮਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ
AAP CANDIDATE ATTACKED

