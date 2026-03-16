3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ! ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ! ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ।
Published : March 16, 2026 at 9:28 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ, ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਨੀਵਲ
15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੇਵਲ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੋ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਅੱਪ (Both Thumb Push-Ups) ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ।
64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1000 ਤੋਂ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਭਾਗ
ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹਨ।
"ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।" -ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ
ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ"
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
"ਦੋ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ।" -ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ
ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੈਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ 40 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਸੀ।"
"ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" -ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ
ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
"ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 70-80 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾਂ ਘਬਰਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 64 ਪੁਸ਼ਅੱਪ ਗਿਣ ਲਏ।" -ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਿਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਣ।
ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵਿੱਕੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।