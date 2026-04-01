ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ।

ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 1, 2026 at 7:27 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'15 ਮਈ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ'

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ (x@SanjeevArora_PB)

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੰਭ'


ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ (x@RavneetBittu)

ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ 07:55 ਉੱਤੇ ਉਡੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 9:10 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ 2:40 ਉੱਤੇ ਉਡੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 3:55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। -ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ,ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ (x@RavneetBittu)

'ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

