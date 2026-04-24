ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 65,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮੋਰਚਾ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਣਨਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 5:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਖੋਸਾ ਮੁਤਾਬਕ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 'ਸਵੈ-ਗਣਨਾ' ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।



33 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ੍ਹ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਗੇ:

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਕੜੇ:

1. ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ)
2. ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ
3. ਫਰਸ਼ ਦੀ ਬਣਾਵਟ (ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ)
4. ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
5. ਛੱਤ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
6. ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ)
7. ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਚੰਗੀ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਖਸਤਾ)
8. ਪਰਿਵਾਰ ਨੰਬਰ (ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ)
9. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ
10. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ
11. ਮੁਖੀ ਦਾ ਲਿੰਗ (ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ/ਹੋਰ)
12. ਕੀ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?
13. ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ (ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ)
14. ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
15. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
16. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
17. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ (ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ)
18. ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ (ਬਿਜਲੀ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਦਿ)
19. ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
20. ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
21. ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ (ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ)
22. ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
23. ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ LPG/PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ
24. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ
25. ਰੇਡੀਓ/ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ
26. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
27. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
28. ਲੈਪਟਾਪ/ਕੰਪਿਊਟਰ
29. ਟੈਲੀਫੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ/ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ
30. ਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
31. ਕਾਰ/ਜੀਪ/ਵੈਨ
32. ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ (ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
33. ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ



ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ..

1. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ se.census.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
2. ਲੌਗ-ਇਨ: ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ (OTP) ਰਾਹੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰੋ।
3. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ) ਭਰੋ।
4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ: ਉਪਰੋਕਤ 33 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋ।
5. ਸਬਮਿਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.: ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਆਈ.ਡੀ. (SE ID) ਮਿਲੇਗੀ।
6. ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ: ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਆਈ.ਡੀ. ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।



ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65,000 ਤੋਂ 67,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ!
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ (ਪੜ੍ਹਾਈ), ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (migration) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਥ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।

