ETV Bharat / state

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ AI ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ “ਬਾਬਾ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਕੈਡਮੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

AI ROBOTICS CENTER IN PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਿਆਲਾ: ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (Artificial Intelligence) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ “ਬਾਬਾ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਕੈਡਮੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ"

ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

AI ROBOTICS CENTER IN PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (Etv Bharat)

"ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਏਆਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ"

ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਏਆਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਲਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ।

AI ROBOTICS CENTER IN PATIALA
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (Etv Bharat)

TAGGED:

FIRST AI ROBOTICS CENTER
ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ
AI ROBOTICS CENTER IN PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ
AI ROBOTICS CENTER IN PATIALA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.