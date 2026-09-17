ਪੰਜਾਬ 'ਚ AI ਆਧਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?
ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ AI ਆਧਾਰਿਤ 'Overhead Monitoring System' ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 17, 2026 at 5:49 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਕਾਰਖਾਨੇ (DMW) ਵੱਲੋਂ AI ਆਧਾਰਿਤ 'Overhead Monitoring System' ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਹੈੱਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਵਰਹੈੱਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। -ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ
'ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਇਸ ਇੰਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, AI ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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