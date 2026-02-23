ETV Bharat / state

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਘਰ ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ

ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

Firing in Nangal Lubana at midnight
ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫਾਇਰਿੰਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 23, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫਾਇਰਿੰਗ (Etv Bharat)

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ (ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ), ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

"ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ"

ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਸਐਚਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਧਮਕੀ"

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।"

"ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ"

ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

TAGGED:

ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ
FIRING IN NANGAL LUBANA
ਕਪੂਰਥਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
KAPURTHALA FIRING INCIDENT
FIRING AT NRI HOUSE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.