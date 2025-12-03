ETV Bharat / state

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।

BULLETS FIRED AT THE BUS
ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 3, 2025 at 5:24 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਡੰਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (Etv Bharat)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜੰਗਾ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 5 ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਟਾਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਲ ਬੱਸ ਅੱਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਇਕ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।"- ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਗਰੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"



