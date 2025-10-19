ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
Published : October 19, 2025 at 1:53 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਬਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੀੜਤ
ਨੰਦ ਲਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰਿਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।
ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਪੀੜਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"