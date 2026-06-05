ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ।
Published : June 5, 2026 at 6:43 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਸਿੰਬਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਦੋ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਰਾਹਗੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਵਜਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਉੱਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁਚੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।