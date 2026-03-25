ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਝਗੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 25, 2026 at 5:09 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਕਦਮ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।" - ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ
"ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ"
ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਜੱਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਾਇਜ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ।"
"ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ"
ਡੀਐਸਪੀ ਜ਼ੀਰਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਜੋ ਮਾਝਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
