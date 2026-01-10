ETV Bharat / state

ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛੱਡੀ ਪਰਚੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨੇੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

FIRING LUXURY CAR SHOWROOM
ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 10, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਵਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇਲ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 5-6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੌਂਦ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੌਂਦ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨੇੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਇਲ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੋਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹80 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹4 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ।

FIRING LUXURY CAR SHOWROOM
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਤਨਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਭੱਜ ਗਏ।

