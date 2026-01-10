ETV Bharat / state

ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 9 ਨਾਮਜ਼ਦ, ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

home in village lakhan kala
ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 9 ਨਾਮਜਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 10, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 13 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

9 ਨਾਮਜ਼ਦ, ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ (ETV Bharat)

13 ਖਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 13 ਖਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੁਲਿਸ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਜੋ ਐਸਐਚਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਚੱਲੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ। ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 3-3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਵਾਇਆ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੇ ਹਨ।"

- ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੋਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 12-13 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।"

ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ 30 ਬੋਰ ਅਤੇ ਕੁਝ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

- ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

FIRING AT HOME
VILLAGE LAKHAN KALAN
ਕਪੂਰਥਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ
KAPURTHALA CRIME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.