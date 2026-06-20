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ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਫਿਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Firing at Chawla Mobile Shop in Jalandhar
ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 8:44 PM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

1 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਸੀਪੀ ਆਤਿਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

FIRING IN JALANDHAR
ONE ACCUSED ARRESTED
WEAPONS RECOVERED
ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
FIRING AT MOBILE SHOP

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