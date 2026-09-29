ETV Bharat / state

ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Moga Government Hospital
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2026 at 6:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਵਟਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ, ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਭ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੋਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ (Etv Bharat)

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ

ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੋਜ਼ਰੀਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

"ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ"

ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਈਪ, ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ।" - ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ

ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ-

  • ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
  • ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ।
  • ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣ।
  • ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Moga Government Hospital
ਮੋਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਲੋਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਚਿਤ"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ"

ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

"ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਰੀਜ਼

Moga Government Hospital
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

"ਇਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।"-ਸੋਨੂੰ ਅਰੋੜਾ, ਮਰੀਜ਼

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਮੋਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ
GOVERNMENT HOSPITAL FIRE SAFETY
ਮੋਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ
MOGA GOVERNMENT HOSPITAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.