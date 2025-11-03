ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ, 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ।
Published : November 3, 2025 at 11:16 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ-10 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਥ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਥ
ਪਾਰਥ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੈ।"
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ।"
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲਾਈਸੈਂਸ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।