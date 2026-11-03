ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 3, 2026 at 3:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 60 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।"-ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖੀ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
- ਆਰਜ਼ੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਤੰਗ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (Quick Response Teams): ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਾਇਰ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਵਾਟਰ ਮਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕਸ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤੀ: ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ: ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਲਲ ਨਾ ਪਵੇ।" ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ: ਪਟਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ: ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭੜਕਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ: ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਤੀ (ਕਾਟਨ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਓ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ-ਲਮਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
- ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ: ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਝੁਲਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਸਾਫ਼ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਓ। ਬਰਫ਼, ਤੇਲ ਜਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਦਿਓ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ
30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"