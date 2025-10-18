ETV Bharat / state

ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਨ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਹਰਸਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਰੱਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ।

Fire broke into running garib rath train
ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 18, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 10:32 AM IST

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਹਰਸਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਰੱਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਹਦ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਨੀਮਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ?

ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Fire broke into running garib rath train
ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹਿੰਦ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਗੀ ਵਿਚੋਂ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੋਗਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12204 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਹਰਸਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਬੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12204 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸਹਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੀਆਰਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਬੋਗੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ।

