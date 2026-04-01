ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੰਪ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੰਪ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 1, 2026 at 3:13 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੂਲਨ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?"

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। -ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪੰਪ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਪੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।"

ਕੀ ਬੋਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

