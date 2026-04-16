70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ,ਵੇਖੋ ਰੇਸਕਿਊ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ।
Published : April 16, 2026 at 10:54 AM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਲਲਹੇੜੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰੀਬ 70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਹ ਦੀ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।'-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ
ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਪਰ ਟੀਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ। ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'