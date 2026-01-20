ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ
ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : January 20, 2026 at 6:51 PM IST
ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 30 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਰੁਬਿਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੀਵੀਸੀ ਚਾਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ।
ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।" -ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋਤਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ