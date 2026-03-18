ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਗ, ਭਿਆਨਕ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸੁਆਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਗ, ਭਿਆਨਕ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸੁਆਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : March 18, 2026 at 4:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
'ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਅੱਗ'
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
'ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਸੀ ਮੌਜੂਦ'
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ'
22 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।