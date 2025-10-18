20 ਜਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲਓ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 18, 2025 at 9:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ
ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮੱਵਸਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 3:44 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 05:54 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 'ਚ ਇਸ ਕਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ ਜੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।" - ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"