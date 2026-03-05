ETV Bharat / state

ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਦੀ ਮੌਤ

ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ।

fight over pigeon racing
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵੇਲ੍ਹੇ (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 11:20 AM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਦਮਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧੀਰੋ ਕਬੀਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਲਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)

'ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਲਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਖਲਰਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ 4-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।'

'ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ'

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਿੰਡ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਲਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਲਰਾ ਨੇ ਹੀ ਜੱਗੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।"

ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਲਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

