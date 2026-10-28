ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜਾਇਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 28, 2026 at 5:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਬਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ।
"ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਜਾਇਨ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।