ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਛਾਨਣੀ ਤੋਂ 3D ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਧ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 27, 2026 at 8:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵੇ, ਛਾਨਣੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵੇਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3D, ਮੋਰ, ਕਮਲ ਅਤੇ ਛਾਨਣੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਛਾਨਣੀ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 3D ਅਤੇ ਮੋਰ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਜੋਧਪੁਰੀ, ਬਾਂਬੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
"ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੈਂਡ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਰੁਝਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"-ਸੰਤੋਸ਼,ਗਾਹਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3D,ਛਣਨੀ ਅਤੇ ਮੋਰ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।"-ਕਪਿਲ,ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਾਕਾਰ
100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 3100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਬਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ, ਹਥੇਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੂੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੇਟ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਈ 2100 ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3100, 4100 ਅਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ
ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਸਕਣ।
ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ
ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਗਾਹਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ
ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਰੁਝਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।" ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛਾਨਣੀ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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