22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਆਇਆ ਸਾਈਲੈਂਟ ਅਟੈਕ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

PUNJABI YOUTH DEATH CANADA
22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 22, 2026 at 2:33 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਗਾਦੜੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਵੀਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ (ETV BHARAT)

'ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ'

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।'

PUNJABI YOUTH DEATH CANADA
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

'ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ।'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ:

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦੇਹ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਏ।

ਕੈੇਨੇਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ
PUNJABI YOUTH DEATH CANADA
FEROZEPUR YOUTH ANMOL VERMA DIES
ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਤ
FEROZEPUR YOUTH DIES IN CANADA

