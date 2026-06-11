ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਪਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਪਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਜਪਾਨ ਦੇ “ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਕੇਹਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026” ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ।
Published : June 11, 2026 at 3:42 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਕੇਹਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026 ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਏ. ਐਫ਼. ਐਸ. ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ
ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐਸ. ਐਨ. ਰੁਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੇਵਲ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।'
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਸਫਰ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ‘ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਡੇ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਸਤੀ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਰਿਹਾ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।'
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰੁਦਰਾ ਨੇ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਰੀਫ
ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਸਾਗਰ ਭਾਸਕਰ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 'ਤਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।'
ਕੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਕੇਹਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026?
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਕੇਹਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਕਾਕੇਹਾਸ਼ੀ ਪਲੱਸ) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ, ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਹੋਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜਾਪਾਨੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੱਖਲਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।