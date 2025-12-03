ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ

ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।
Published : December 3, 2025 at 7:50 AM IST
ਜੈਪੁਰ/ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਐਸਆਈ) ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਇਕਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ, ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਓਟੀਪੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ
ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਲ (34 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।