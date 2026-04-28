ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

10 ACCUSED ARRESTED IN FEROZEPUR
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 28, 2026 at 7:18 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ" ਅਤੇ "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ" ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਿਲੋ 733 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪਿਸਤੌਲ, ਸੱਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੀਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਖੂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਨੂਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ 633 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੀਆਈਏ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਬੂ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਜੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੌਥੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਜੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪਛਾੜੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਬੂ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

