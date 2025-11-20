ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: RSS ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕੈਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ'
ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਵੱਡੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪੋਤਰ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਰਮਾਇੰਡ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆਰਿਫ਼ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।'
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਸਪੀ
'ਪਲੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ'
ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਲਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'
'ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਦੋ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਾਰ'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨਵ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਤਿਨ ਕਾਲੀ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਕੇ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।