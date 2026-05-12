ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ।
Published : May 12, 2026 at 8:34 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਬਣੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04.05.2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 92 ਮਿਤੀ 07.05.2026 ਅਧ 109, 118(1), 115(2), 332, 3(5) ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਥਾਣਾ ਕੁੱਲਗੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤਿਆਰ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਕਮ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਿਜਾਮਦੀਨ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਪਰ ਡਾਇਮੰਡ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਤੀ 04.05.2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
"ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਨਵ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਸਤੀ ਨਿਜਾਮਦੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੀ।" -ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਸਪੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਇਸੇ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਸੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਸਪੀ
ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਕਾਪੇ, 1 ਕਿਰਚ ਅਤੇ ਗਰਾਇੰਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।